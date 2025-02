Hermès : un exercice 2024 meilleur que prévu

(AOF) - En 2024, Hermès a dévoilé un résultat net part du groupe de 4,6 milliards d'euros contre 4,31 milliards un an plus tôt et un consensus de 4,49 milliards d'euros. e résultat opérationnel courant a atteint 6,15 milliards d'euros l'an passé (6 milliards de consensus), contre 5,65 milliards d'euros en 2023, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 40,5%, contre 42,1%.Le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires de 15,17 milliards d'euros, en hausse de 13% en données publiées et de 14,7% à taux de change constants, contre 14,93 millions d'euros prévus par le consensus.

L'an passé, le groupe a augmenté ses prix "de l'ordre de 8% à 9%" et ils seront relevé "d'environ 6% à 7% cette année", a précisé le gérant du groupe, Axel Dumas, "en fonction de l'évolution de l'inflation, notamment salariale, et des taux de changes". "Nous n'avons pas de stratégie marketing en matière de prix".

Hermès a annoncé maintenir son objectif de "progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux" à moyen terme, "en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les dirigeants d'Hermès prévoient de proposer lors de l'assemblée générale du 30 avril prochain le versement cette année d'un dividende ordinaire de 16 euros par action au titre de 2024, contre 15 euros l'an passé.

Il sera également proposé à cette assemblée générale le versement cette année d'un dividende exceptionnel de 10 euros par action au titre de 2024, comparable au coupon exceptionnel payé l'an passé au titre de 2023.

