Hermès, secteur vins/spiritueux...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Hermès
Hermès annonce l’ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, situé dans le célèbre quartier de Gangnam, à Séoul. " Désormais dans le hall Ouest du mall, l’espace harmonieux du magasin présente les seize métiers de la maison dans un décor lumineux et révèle les savoir-faire d’Hermès, tout en réaffirmant son attachement à la région " a précisé le groupe de luxe dans un communiqué.
Secteur vins et spiritueux
L'Union européenne " n'a pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15 %, selon un communiqué commun publié par Bruxelles et l'administration Trump. L'accord commercial n'intègre pas encore d'exemption pour le secteur des vins et spiritueux, a confirmé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, tout en précisant que la porte reste ouverte à une réduction supplémentaire des droits de douane pour ce secteur, ainsi que pour d'autres secteurs non couverts par l'accord actuel." A la clôture, Pernod Ricard a fini lanterne rouge du CAC 40 (-1,80% à 101,15 euros). Rémy Cointreau a perdu 1,77% à 55,60 euros, enregistrant une des plus fortes baisses au sein de l'indice SBF 120.
