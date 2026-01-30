Hermès se dote d'une nouvelle maroquinerie en Normandie
Permettant la création à terme de 260 emplois d'artisans, la maroquinerie des Andelys rejoint le pôle artisanal normand d'Hermès qui réunit déjà la
maroquinerie de Val-de-Reuil, inaugurée en 2017, et celle de Louviers, inaugurée en 2023.
La maison de luxe explique ainsi "continuer d'investir dans ses capacités de production et poursuivre son développement en s'appuyant sur un modèle artisanal intégré, source de qualité, de créativité, de maîtrise des savoir-faire et d'innovation".
En ligne avec ses ambitions de développement durable, Hermès construira sa nouvelle maroquinerie sur une parcelle de la friche de l'ancienne usine de verrerie Holophane. Depuis 2010, Hermès a inauguré 13 maroquineries, toutes situées en France.
