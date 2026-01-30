 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès se dote d'une nouvelle maroquinerie en Normandie
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 08:35

Hermès fait part de l'implantation d'une nouvelle maroquinerie aux Andelys, dans le Département normand de l'Eure, afin d'accompagner le succès de ses collections de maroquinerie-sellerie exclusivement fabriquées en France.

Permettant la création à terme de 260 emplois d'artisans, la maroquinerie des Andelys rejoint le pôle artisanal normand d'Hermès qui réunit déjà la
maroquinerie de Val-de-Reuil, inaugurée en 2017, et celle de Louviers, inaugurée en 2023.

La maison de luxe explique ainsi "continuer d'investir dans ses capacités de production et poursuivre son développement en s'appuyant sur un modèle artisanal intégré, source de qualité, de créativité, de maîtrise des savoir-faire et d'innovation".

En ligne avec ses ambitions de développement durable, Hermès construira sa nouvelle maroquinerie sur une parcelle de la friche de l'ancienne usine de verrerie Holophane. Depuis 2010, Hermès a inauguré 13 maroquineries, toutes situées en France.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 037,0000 EUR Euronext Paris +0,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:06

    Bravo Hermès. Une reconnaissance de la qualité française.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    France: Le PLF 2026 de retour à l'Assemblée nationale, nouveau 49.3 attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:10 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité ‍sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son ‌rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Des yaourts du groupe alimentaire français Danone dans les rayons d'un supermarché Auchan à Nice
    France: Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre
    information fournie par Reuters 30.01.2026 08:56 

    Les dépenses ‍de consommation des ménages en biens ‌en France ont diminué en ​décembre, plus qu'attendu, ⁠montrent les données publiées vendredi ⁠par ‍l'Insee. Elles ont ⁠baissé de 0,6% sur un mois, ​après -0,3% (non révisé) en novembre, selon ⁠les données. Les ... Lire la suite

  • L'écologiste Grégory Doucet (d) reçoit l'écharpe de maire des mains du maire sortant et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb (g), le 4 juillet 2020 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    A Lyon, feu Gérard Collomb omniprésent dans la campagne électorale
    information fournie par AFP 30.01.2026 08:52 

    Deux ans après sa mort, la figure de Gérard Collomb, ancien maire et ex-ministre de l'Intérieur, plane sur la campagne à Lyon, tous les candidats - y compris ses rivaux d'hier - s'inscrivant dans son sillage. Pendant près de vingt ans, ce socialiste devenu macroniste, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank