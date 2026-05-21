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Hermès s'offre un nouvel écrin au coeur de Berlin
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 12:00

Hermès a annoncé jeudi la réouverture de son magasin rénové et agrandi de Berlin, où la maison de luxe parisienne entend déployer l'intégralité de ses seize métiers.

Le lieu, inauguré en 1999 et situé boulevard du Kurfürstendamm dans un bâtiment historique de style Gründerzei, a vocation à célébrer l'atmosphère de la capitale allemande, indique le groupe dans un communiqué.

Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, avec laquelle Hermès a l'habitude de collaborer, le magasin a été décliné dans des tons ocre,

rehaussés de motifs graphiques et de textures organiques inspirés des chutes de cuir tressé de la maison.

Le mobilier sur mesure a été réalisé par des artistes locaux, Hermès s'étant également associé à la plasticienne berlinoise Zora Mann pour la conception de vitrines d'inspiration surréaliste.

La nouvelle boutique doit accueillir l'ensemble des créations d'Hermès, faisant cohabiter le prêt-à-porter homme et femme, la maroquinerie, l'horlogerie, la bijouterie, ainsi que les collections pour la maison et l'équitation.

Cette ouverture intervient alors que la zone Europe (hors France) a signé de bonnes performances l'an dernier, le groupe ayant fait progresser son activité de 11,3% à taux de changes constants, soit l'une des meilleures performances de son périmètre avec le Moyen-Orient et le Japon.

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