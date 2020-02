Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès s'apprête à se lancer sur le marché des cosmétiques Reuters • 05/02/2020 à 20:33









HERMÈS S'APPRÊTE À SE LANCER SUR LE MARCHÉ DES COSMÉTIQUES PARIS (Reuters) - Hermès a annoncé mercredi le lancement au mois de mars d'une gamme de rouges à lèvres, signant ainsi son arrivée sur le marché des cosmétiques où sont déjà présents plusieurs de ses concurrents, à commencer par Chanel. Hermès, qui commercialise déjà des parfums mais qui est surtout connu pour sa maroquinerie, entend amplifier progressivement sa présence sur ce segment extrêmement lucratif. Le moins cher des tubes de Hermès sera vendu 62 euros, a annoncé le fabricant des célèbres sacs Birkin et il sera entièrement conçu par ses soins, contrairement à ce que font certains de ses concurrents qui sous-traitent cette activité. Les résultats de Hermès sont attendus le 26 février. (Sarah White,; version française Nicolas Delame)

