Hermès : revient flirter avec les 2.400E, reste baissier information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Hermès regagne +2% et revient flirter avec les 2.400E : cela n'invalide pas la tendance plutôt baissière qui s'est enclenché après le record absolu des 2.967 inscrit le 14 février.

Il faudrait que le titre efface la résistance oblique des 2.480E (niveau qui coïncide avec le 'gap' du 21 mai) qui unit le sommet absolu et le 'pic' des 2.603E du 14 mai.





Valeurs associées HERMES INTL 2 369,0000 EUR Euronext Paris +0,94%