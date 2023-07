Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : revient au contact des 2.000E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Hermès revient au contact des 2.000E, un Nième test qui succède à ceux des 13, 16, 30 juin... alors que le même scénario s'était produit 1% plus haut, à 2.020E (record absolu), les 24 avril, 8, 12 et 22 mai dernier.

La consolidation latérale se poursuit au sein du corridor 1.840/2020E.





