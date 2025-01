Hermès: réouverture d'un magasin rénové à Bangkok information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Hermès a annoncé vendredi la réouverture de son magasin au sein du centre commercial Central Embassy à Bangkok (Thaïlande) après des travaux ayant permis d'en agrandir la superficie.



Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce magasin rénové, à la structure épurée, est censé offrir un cadre contemporain pour exposer les seize métiers de la maison.



Il s'ouvre sur les parfums et les produits la beauté avant la soie féminine, située au coeur du magasin, encadrée par les accessoires bijoux, les collections d'équitation, les objets pour la maison et la maroquinerie.



L'étage accueille lui les collections de prêt-à-porter femme et homme, la soie masculine, ainsi que les chaussures, la joaillerie et l'horlogerie.



Evoquant les constructions en bambou qui caractérisent l'architecture traditionnelle de Bangkok, la façade est parée d'inserts en métal laqués dans une teinte champagne, laissant filtrer la lumière au fil de la journée vers les deux étages du magasin.



Le magasin de Central Embassy fait partie des trois points de vente dont dispose la maison de luxe dans la capitale thaïlandaise.





Valeurs associées HERMES INTL 2 389,00 EUR Euronext Paris +0,50%