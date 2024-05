Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : rechute sous les 2.200E, pèse sur le CAC40 information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) -Hermès rechute sous les 2.200E, ce recul pèse sur le CAC40 qui repasse sous les 8.100Pts: la franche cassure du support des 2.240 préfigure le comblement du 'gap' des 2.105 du 8 février dernier... voir d'un second 'gap' resté béant au-dessus de 1.982E le 1 février dernier.

Autre possibilité, un plier de soutien à 2.050E correspondant au zénith du 14/12/2023.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.16%