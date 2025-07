Hermès : rechute en direction des 2.300E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 12:33









(CercleFinance.com) - Hermès accélère son repli amorcé sous 2.48E et rechute en direction des 2.300E : le titre semble voué à revenir tester le récent support des 2.225 des 19 et 26 juin.





Valeurs associées HERMES INTL 2 320,0000 EUR Euronext Paris -1,99%