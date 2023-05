Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rechute de -5% vers 1.912E, surveiller 1.872E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - Hermès rechute de -5% vers 1.912E et enfonce provisoirement le support des 1.955E qui soutient le titre depuis le 20 avril dernier.

Ceci survient le lendemain du soulèvement de la résistance des 2.020E (du 24 avril) avec l'inscription d'un nouveau sommet à 2.030 (quasi bull-trap).

Cette franche cassure de la base d'un corridor de consolidation sommital devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 1.899E du 12 avril puis un repli mécanique vers 1.872E (plancher du 6 avril et support oblique ascendant moyen terme).

En cas de rupture, le support suivant se dessinerait vers 1.77E, l'ex-zénith du 3 février dernier.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.10%