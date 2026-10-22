Hermès ralentit au troisième trimestre, pénalisé par la Chine

Le sellier a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel de 4,10 MdsEUR, en croissance organique de 4,3%, sous le consensus des analystes. C'est son rythme le plus faible depuis six ans selon Reuters, et la division Vêtement et Accessoires recule pour la première fois depuis plusieurs années.

Le marché attendait mieux. Le titre a déjà perdu plus du tiers de sa valeur depuis le 1er janvier, dans un secteur du luxe laminé par le recul du consommateur chinois et par l'effet de la guerre au Moyen-Orient sur le tourisme et les ventes en détaxe.

Au deuxième trimestre, Hermès avait affiché une croissance organique de 6,7%. Pour le troisième, le consensus FactSet visait 4,13 MdsEUR et une progression de 5,5% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos fin septembre ressort à 4 096 MEUR, en hausse de 5,5% en données publiées et seulement de 4,3% à taux de change constants. Sur neuf mois, il atteint 12 260 MEUR, en progression de 2,9% en publié et de 5,5% à taux constants. L'effet de change représente un impact défavorable d'environ 310 MEUR depuis janvier.

Eric du Halgouët, directeur financier du groupe, a souligné lors d'une conférence téléphonique que les ventes du troisième trimestre sont équivalentes en valeur à celles des deux trimestres précédents, malgré la dégradation du contexte macroéconomique.

Le cuir tient, le vêtement décroche

La Maroquinerie-Sellerie, qui abrite les sacs Birkin et Kelly, progresse de 10,8% à taux constants sur le trimestre, à 1 912 MEUR, en légère accélération par rapport au deuxième trimestre.

Le reste est plus contrasté. Le métier Vêtement et Accessoires, qui pèse plus du quart du chiffre d'affaires, recule de 2,0% à 1 141 MEUR.

L'Horlogerie cède 6,0%, les Autres métiers Hermès 1,1%. Seuls le Parfum et Beauté, en hausse de 7,5%, et la Soie et Textiles, de 1,4%, accompagnent la maroquinerie.

Par zone, l'Asie-Pacifique hors Japon s'affiche à l'équilibre exact sur le trimestre, à 0,0%, pour 1 650 MEUR. Hermès décrit une Grande Chine stable sur la période dans un contexte plus difficile. Eric du Halgouët a jugé le marché chinois "très difficile", tout en se disant confiant sur ses perspectives de long terme.

Ailleurs, le Japon gagne 9,6%, l'Europe hors France 9,5%, les Amériques 8,8% et la France 3,6%. La zone Autres, qui recouvre essentiellement le Moyen-Orient, recule de 4,5%.

Un objectif de croissance maintenu

Le groupe confirme son objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants qu'il qualifie d'ambitieux à moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires.

"En dépit d'une conjoncture complexe, Hermès poursuit sa croissance rentable et garde le cap", a déclaré Axel Dumas, gérant du groupe, qui annonce pour janvier la première collection de prêt-à-porter masculin signée Grace Wales Bonner et l'introduction de la Couture par Nadège Vanhée.

Sur les neuf premiers mois, Hermès International a racheté 94 846 actions pour 160 MEUR, hors contrat de liquidité.

En préouverture, le titre cédait 2,7%. Le groupe publiera ses résultats annuels le 12 février 2027.