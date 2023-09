Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : pullback sous 1.830E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Hermès poursuit son pullback sous 1.830E et menace son plancher du 6 septembre mais également des 6 et 27 juillet puis 12 septembre.

Hermès est en réalité enfermé au sein d'un corridor 1.833/2.000E depuis le 6 mars dernier, soit le plus long épisode de stagnation de l'histoire du titre au sein d'une fourchette de 8% d'amplitude.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.77%