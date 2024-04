Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: progression de 17% du CA trimestriel à TCC information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:06









(CercleFinance.com) - Hermès International affiche un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, en progression de 17% à taux de change constants (TCC) et de 13% au total, 'avec une activité solide dans toutes les zones géographiques'.



Tous ses métiers de la maison de luxe ont enregistré des croissances de ventes, à commencer par la maroquinerie-sellerie (+20% à TCC), dont la demande a été particulièrement soutenue et où les collections se sont enrichies de nouveaux modèles.



Hermès aborde l'année 2024 avec confiance, et 'confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde'.





