Hermès présente son nouveau magasin à Knokke en Belgique
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:00
Présent à Knokke depuis 1996, Hermès annonce la réouverture de son magasin agrandi le 21 novembre 2025, renforçant ainsi sa présence en Flandre-Occidentale.
Situé en face de son adresse historique sur la Kustlaan, artère emblématique de la station balnéaire, le nouvel espace déploie sur deux niveaux les seize métiers de la maison.
Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, l'aménagement intérieur marie la palette contrastée des bruns, bleus et gris des plages de la mer du Nord à des textures douces et des matériaux naturels.
Dans tout le magasin, des touches irisées, comme les cabochons de la mosaïque du rez-de-chaussée, rappellent les reflets du ciel sur le sable mouillé.
Pour célébrer la réouverture du magasin et la fin de l'année, l'artiste néerlandaise Noa Verhofstad a imaginé pour les vitrines intérieures une scénographie faite en partie en marqueterie de bois, dans laquelle des rennes traversent un paysage hivernal en tirant derrière eux une longue table de fêtes.
Valeurs associées
|2 111,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,14%
