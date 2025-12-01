Hermès, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 1er décembre 2025

(AOF) - Hermès (+1,29%, à 2 127 euros)
Hermès, à l'image des autres valeurs du secteur du luxe (LVMH, Kering) se distingue dans le haut du palmarès. Les analystes de Deutsche Bank ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre du célèbre maroquinier, tout en abaissant très légèrement leur cible de cours de 2 420 à 2 400 euros.
- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 293 magasins exclusifs et des plateformes e-commerce dans 28 pays ;
- Ventes de 15,2 Mds€, réparties entre l’Asie-Pacifique pour 53% dont le Japon pour 9%, l’Europe pour 24% dont la France pour 10% et les Amériques pour 19% ;
- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (43% des ventes), aux vêtements et accessoires (29%), en passant par la soie et textiles (6%), les parfums et beauté (4%), l’horlogerie (4%), les arts de la table… ;
- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des 5 600 artisans dans 51 sites de production (sur un total de 64) et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;
- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,7% du capital et 78,1% des droits de vote) dont Axel Dumas (représentant de la société Emile Hermès) est gérant commandité, Eric de Seynes présidant le conseil de surveillance.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires :
- modèle artisanal d’excellence : intégration verticale, force de la création, dynamique multi-locale et résilience via l’autonomie financière,
- renforcement des investissements de production en France : d’ici 2027, 3 nouvelles maroquineries portant leur nombre total à 26 et travaux sur le site Textile lyonnais,
- élargissement réguliers du réseau de distribution, détenu en propre : ouvertures de magasins notamment en Asie et aux Etats-Unis, et volontarisme dans les services omnicanaux avec un objectif de 1 Md€ de chiffre d’affaires
- communication singulière sur l’exclusivité de ses produits, notamment les iconiques disponibles en « petite quantité » et vendus sans rabais, tels les sacs à la valeur de revente supérieure à celle du prix d’achat,
- après la beauté, diversification dans la haute-couture d’ici 2027,
- innovation inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon ;
- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 :
- réduction de 63,7%, vs 2018, et compensation à 100% des émissions carbone des activités propres et de 50,5% des émissions des fournisseurs,
- 3ème engagement dans les fonds carbone Livelihoods,
- d’ici 2025, arrêt des plastiques à usage unique,
- qualité des matières premières certifiée par des tiers indépendants (100% pour les filières cuirs et textiles),
- réparabilité au cœur de la conception ;
- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à l’image « classique » au caractère intemporel et à la récurrence des comportements de la clientèle, à la recherche de « beaux cadeaux » ;
- Solidité financière saine combinant maintien des investissements opérationnels & immobiliers et générosité envers les actionnaires : 17,3 Mds de capitaux propres, 12 Mds€ de trésorerie nette et 3,8 Mds€ d’autofinancement libre.
Défis
- Sensibilité forte aux variations de change, 80% de la production étant en France pour un chiffre d’affaires réalisé à plus de 70% hors de la zone euro ;
- Evolution des écarts de prix – de 50% – entre l’Europe et le reste du monde ;
- Confirmation de la petite reprise observée en Chine au 3ème trimestre,
- Face à l’impact des droits de douane aux Etats-Unis, répercussion de leur hausse sur les prix de vente ;
- Après une progression de 5 % (10 % hors impact des changes) des ventes au 3ème trimestre, confiance dans une « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux » à moyen terme ;
- Dividende 2024 de 16€ assorti d’un dividende exceptionnel de 10€.
