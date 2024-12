Hermès: parmi les gagnants de l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Hermès figure parmi les gagnants de l'année 2024 au sein du CAC40, affichant à ce stade une progression de l'ordre de 20% depuis le 1er janvier, à comparer à un bilan négatif pour l'heure de 2,5% pour l'indice-phare de la Bourse de Paris.



'Malgré un environnement économique mondial difficile, marqué par un ralentissement de la consommation en Chine, Hermès se distingue avec une croissance impressionnante de plus de 14% depuis le début de l'année', pointait déjà Saxo Banque vers la mi-décembre.



'La maison de luxe continue de s'appuyer sur l'excellence de ses produits et leur rareté, garantissant des marges élevées. Avec un niveau de dette faible, la marque affiche des résultats financiers remarquables', poursuivait la banque danoise.



Sur les six premiers mois de l'année, Hermès avait en effet réalisé un résultat opérationnel courant de 3,1 milliards d'euros, soit une marge de 42% pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 7,5 milliards (+12% à changes constants).



Le groupe a su maintenir une croissance vigoureuse au troisième trimestre (+11% à changes constants), avec des hausses dans 'toutes les régions, malgré une base de comparaison particulièrement élevée en Europe et en Asie Pacifique'.



Plus récemment (20 décembre), Oddo BHF a relevé son objectif de cours de 2164 à 2315 euros tout en maintenant son opinion 'neutre ' sur le titre, jugeant qu'au cours actuel, il ne 'semble pas disposer d'un potentiel de revalorisation important'.





