Hermes: Les tendances de ventes en octobre en ligne avec celles du T3-Directeur financier

22 octobre (Reuters) - HERMES INTERNATIONAL SCA HRMS.PA : * LES TENDANCES DES VENTES EN OCTOBRE SONT EN LIGNE AVEC CELLES DU T3 - DIR FIN * CROISSANCE DES VENTES EN LIGNE PRESQUE SUPÉRIEURE À 100% DANS TOUTES LES RÉGIONS - DIR FIN * LE GROUPE AUGMENTERA PROGRESSIVEMENT LE NOMBRE DE PRODUITS DISPONIBLES À LA VENTE EN LIGNE - DIR FIN * LES VENTES EN LIGNE SONT MEILLEURES QUE CELLES DES MAGASINS PHARES DU GROUPE - DIR FIN Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris 0.00%