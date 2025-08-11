 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 698,61
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès: le titre chute, RBC abaisse son objectif
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 16:41

(Zonebourse.com) - L'action Hermès signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi alors que RBC a abaissé son objectif de cours sur le titre après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats sur la maison de luxe française.

Vers 16h15, l'action chute de 2,5% alors que le CAC cède 0,5% au même moment.

Dans une note sectorielle, le courtier canadien rappelle que le groupe a publié des résultats semestriels en ligne avec les attentes du marché, mais que la nature de la croissance de son activité a changé, avec une plus grande dépendance à la maroquinerie, un ralentissement du prêt-à-porter et de moindres effets prix dans la soie et les foulards.

'Si la réaction du marché s'est avéré peu enthousiaste à court terme, nous continuons d'apprécier les qualités défensives offertes par Hermès, tout particulièrement au regard de l'environnement maussade qui caractérise aujourd'hui le secteur du luxe', souligne-t-il.

Le courtier, qui abaisse son objectif de cours de 2600 à 2400 euros, maintient ainsi son opinion 'surperformance', tout en reconnaissant que la valorisation tendue du titre, qui se traite à 44 fois ses bénéfices attendus en 2026, constitue un facteur de risque à l'heure actuelle.

'Selon nous, si Hermès parvient à atteindre les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026 sans nouvelles révisions à la baisse, le titre devrait pouvoir conserver en grande partie son niveau actuel de valorisation, qui correspond à sa moyenne historique sur dix ans', explique RBC dans son étude.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 031,0000 EUR Euronext Paris -3,93%
