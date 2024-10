Hermès : l'éclaircie dans le secteur du luxe

(AOF) - Le marché mondial du luxe est confronté à une baisse des ventes en Chine, pénalisant récemment les comptes de LVMH et L'Oréal. Hermès fait figure d'exception affichant une bonne santé financière. Suite à sa performance robuste au troisième trimestre, son action progresse de 1,55% à 2093 euros et figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Ses ventes sur cette période ont poursuivi leur progression, atteignant 3,7 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants et de 10% à taux de change courants. Elles sont quasiment en ligne avec les attentes : 3,69 milliards d'euros.

Sa bonne performance tire les autres valeurs du luxe à Paris vers le haut : LVMH (+3,28%), Kering (+2,51%), L'Oréal (+ 0,63%).

Sur les 9 premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires consolidé de Hermès s'élève à 11,2 milliards d'euros, soit une progression de 14% à taux de change constants et de 11% à taux de change courants par rapport à la même période en 2023.

L'Europe hors France se distingue

Toutes les régions sont en croissance, malgré une base de comparaison particulièrement élevée en Europe et en Asie Pacifique.

L'Asie hors Japon (+7 %) est en progression, soutenue par des ventes solides en Corée, à Singapour, en Australie et en Thaïlande. "La région est en croissance au troisième trimestre, malgré la baisse de trafic observée depuis la fin du Nouvel An en Grande Chine et une base élevée au troisième trimestre l'année dernière", souligne la société fondée par Thierry Hermès.

L'Amérique (+13%) a poursuivi une belle dynamique au troisième trimestre à un rythme proche des deux trimestres précédents. Le nouveau magasin de Princeton dans le New Jersey a ouvert en avril et les ventes en ligne ont poursuivi leur développement avec leur extension au Mexique en septembre.

L'Europe hors France (+18%) réalise la meilleure performance grâce à la solidité de la demande locale et à la dynamique des flux touristiques qui s'est poursuivie dans l'ensemble des pays de la région.

La France (+14%), avec un bon troisième trimestre, confirme sa dynamique malgré une légère baisse du trafic dans les magasins parisiens en raison des Jeux olympiques.

"Dans une période très incertaine pour le secteur, la capacité du groupe à défendre des densités de ventes et des marges opérationnelles parmi les meilleures du secteur continue de fournir un solide soutien à la prime intégrée dans sa valorisation", affirme Jefferies, en réaction à la publication des revenus de Hermès.

Progression en vue du chiffre d'affaires "à taux constants ambitieux"

À fin septembre 2024, tous les métiers, à l'exception de l'Horlogerie, affichent des progressions solides.

La Maroquinerie-Sellerie (+17%) poursuit notamment une belle progression. La demande reste soutenue à la fois sur les modèles iconiques et sur les nouveaux modèles. L'augmentation des capacités de production s'est poursuivie avec l'ouverture de la vingt-troisième maroquinerie de la maison à Riom dans le Puy-de-Dôme en septembre. Elle vient renforcer les neuf pôles d'expertise répartis sur l'ensemble du territoire national.

"À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", fait savoir Hermès concernant ses perspectives.

