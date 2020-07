Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: L'activité et la marge opérationnelle chutent au deuxième trimestre Reuters • 30/07/2020 à 10:00









HERMÈS: L'ACTIVITÉ ET LA MARGE OPÉRATIONNELLE CHUTENT AU DEUXIÈME TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Hermès a fait état jeudi d'une chute de 42% de son chiffre d'affaires à données comparables au deuxième trimestre, impacté de plein fouet par la crise du coronavirus qui a entraîné la fermeture des magasins et des sites de production du groupe de luxe. Sur l'ensemble du premier semestre, le sellier a vu ses ventes reculer de 24,9%, à 2,49 milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a reculé à 535 millions d'euros contre 2,34 milliards un an plus tôt. Hermès a ainsi vu sa marge opérationnelle tomber à 21,5% au premier semestre alors qu'elle était de 34,8% à la fin juin 2019. Pour le reste de l'année, le groupe prévient que les impacts de l'épidémie de COVID-19 restent difficiles à évaluer même si la quasi-totalité de ses magasins ont rouvert. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

