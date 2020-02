Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès-Hausse de 9% du résultat net à 1,53 milliard en 2019 Reuters • 26/02/2020 à 08:02









26 février (Reuters) - Hermès HRMS.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 EN HAUSSE DE 15% À TAUX DE CHANGE COURANTS ET 12% À TAUX CONSTANTS, À 6,883 MILLIARDS D'EUROS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2019 EN HAUSSE DE 13% À 2,339 MDS D'EUROS (34% DES VENTES) * RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ PART DU GROUPE 2019 EN HAUSSE DE 9% À 1,528 MD D'EUROS CONTRE 1,405 MD D'EUROS À FIN DÉCEMBRE 2018 * À MOYEN TERME, MALGRÉ LES INCERTITUDES ÉCONOMIQUES, GÉOPOLITIQUES ET MONÉTAIRES DANS LE MONDE, LE GROUPE CONFIRME UN OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX CONSTANTS AMBITIEUX * PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 5,00 EUROS PAR ACTION LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 AVRIL 2020 Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris 0.00%