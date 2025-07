Hermès: hausse de 6% du résultat net ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:45









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Hermès a enregistré un chiffre d'affaires de 8,03 MdsE, en hausse de 8,1 % à taux de change constants par rapport à 2024.



La Maroquinerie-Sellerie reste le principal moteur de croissance avec une progression de 12,4 %. Les Autres métiers Hermès (bijouterie, maison) gagnent 10,3 %, tandis que le Prêt-à-porter et accessoires progresse de 5,5 %. En revanche, la Parfumerie recule de 3,8 % et l'Horlogerie de 7,9 %.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 3,33 MdsE, en progression de 6 %, représentant 41,4 % des ventes.



Le résultat net part du groupe ressort à 2,25 MdsE, en retrait de 5,1 % en raison d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Retraité de cet effet, le résultat net progresse de 6 %.



Le cash flow libre ajusté atteint 1,85 MdE, en hausse de 4 % sur un an. Le BPA dilué s'établit à 21,39 EUR contre 22,58 EUR en 2024. La trésorerie nette retraitée ressort à 10,7 MdsE, en baisse par rapport aux 12,0 MdsE de fin 2024.



Axel Dumas, gérant d'Hermès, souligne la ' force du modèle Hermès ' et annonce la poursuite des investissements et recrutements pour soutenir la croissance future.



Le groupe confirme des perspectives de croissance à savoir un objectif de ' progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme ' malgré un contexte économique et géopolitique plus incertain.





