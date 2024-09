Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : 'gap' au-dessus de 2.048, teste 2.150E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Hermès connait une des plus fortes hausses de son histoire, bénéficiant de l'effet 'Chine' qui semble bien constituer l'alpha et l'oméga du destin de la marque : le titre ouvre un 'gap' de +4% au-dessus de 2.048 et teste immédiatement les 2.150E (résistance oblique baissière moyen terme).

Hermès qui qui a effectué le comblement du 'gap' des 2.074 du 4 septembre pourrait s'attaquer à celui des 2.162 du 2 septembre.





Valeurs associées HERMES INTL 2 159,00 EUR Euronext Paris +6,25%