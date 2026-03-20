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Hermès échappe au rebond boursier, Oddo BHF anticipe une croissance "ralentie"
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:14

Hermès essuie l'une des rares baisses de l'indice CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris. Le titre de la maison de luxe parisienne est pénalisé par une note d'Oddo BHF, dans laquelle la société de Bourse révise à la baisse ses prévisions de résultats pour le groupe, l'amenant ainsi à ajuster son objectif de cours. Vers 9h50, l'action cède 0,1%, à contre-courant du CAC 40 qui rebondit de plus de 0,7%.

Dans une note de recherche, la société de Bourse invoque un démarrage de l'exercice 2026 "sous contrainte", caractérisé par une "croissance ralentie".

"L'Asie reste en rebond modéré et le poids de la guerre au Moyen-Orient se fait sentir : la croissance au premier trimestre devrait s'afficher en retrait par rapport au quatrième trimestre 2025", écrit Oddo.

L'intermédiaire indique avoir abaissé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de l'année à 7% à taux de change constants, contre 9,8% précédemment. Celle-ci avait atteint 10% lors du quatrième trimestre 2025.

Des objectifs de résultats revus en baisse jusqu'en 2028

Anticipant désormais une croissance "plutôt modérée" au premier semestre, Oddo annonce abaisser de 2% ses estimations de résultat opérationnel (EBIT) pour les exercices 2026, 2027 et 2028.

"Le titre reste fortement valorisé par rapport au reste du secteur (multiples à 1,9x ceux de LVMH), mais n'est pas complètement immunisé contre une conjoncture qui reste difficile pour l'industrie du luxe", explique l'analyste.

Oddo BHF réitère ainsi sa recommandation "neutre" sur la valeur, dont il réduit l'objectif de cours de 2 200 à 1 928 euros.

Au sein du secteur, LVMH reprenait 0,8% vendredi matin tandis que Kering s'octroyait une progression de 1,2%. Moncler, qui bénéficie d'un relèvement d'objectif de cours de la part d'Oddo, s'adjuge près de 1,7%.

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HERMES INTL
1 706,5000 EUR Euronext Paris -2,04%
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