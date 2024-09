Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : dopé par le 'plan' chinois, repasse en force 2.000E information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Hermès, dopé par le 'plan de relance' chinois, repasse en force le cap des 2.000E.

Un gros 'gap' s'ouvre au-dessus de 1.934E et cela pourrait déboucher sur l comblement du 'gap' des 2.074 du 4 septembre... et en extension, par le test de la résistance oblique moyen terme des 2.150E.





Valeurs associées HERMES INTL 2 020,00 EUR Euronext Paris +4,42%