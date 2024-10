Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: dévoile son magasin à Shenzhen en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Hermès annonce l'ouverture des portes de son magasin du mall MixC dans un nouvel espace agrandi et rénové situé au coeur du quartier d'affaires de Luohu.



Ce magasin fait partie des trente-quatre adresses d'Hermès en Chine et accueille les seize métiers de la maison parisienne dans un cadre lumineux inspiré par la nature.



'Habillée de céramique émaillée de couleur jade, la façade extérieure évoque les longues tiges du bambou qui ondulent grâce aux jeux d'ombres et de lumière' indique le groupe. À l'intérieur de la galerie, l'entrée est elle aussi animée par un motif végétal.



Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, le magasin puise son inspiration dans l'esprit innovant de Shenzhen.



'Des formes organiques s'allient à des textures raffinées, des détails subtils et des couleurs naturelles pour créer une impression d'équilibre et d'harmonie'.





