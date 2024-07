Hermès: bénéfice net 1S en hausse de 6,4% malgré le ralentissement en Chine

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de luxe Hermès a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse 6,4%, à 2,37 milliards d'euros, au premier semestre et un chiffre d'affaires en progression de 12% à 7,5 milliards d'euros, malgré le ralentissement du marché du luxe en Chine.

"La solidité des résultats du premier semestre, dans un contexte économique et géopolitique plus complexe, reflète la force du modèle Hermès", s'est félicité Axel Dumas, gérant d’Hermès, cité dans un communiqué.

"A moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux", précise l'entreprise.

Les ventes du deuxième trimestre progressent de 11,5% et atteignent 3,7 milliards d'euros. "Dans un contexte plus difficile, toutes les régions ont poursuivi une dynamique remarquable, à l’exception de l'Asie en raison d’une inflexion du trafic en Grande Chine" (Chine continentale, Hong Kong, Taïwan et Macao), selon Hermès.

En Asie hors Japon, les ventes du groupe augmentent de 6,8% à 3,5 milliards d'euros sur le premier semestre. "On reste avec une clientèle très locale", a expliqué Axel Dumas lors d'une conférence téléphonique. "On a de bons chiffres dans la Grande Chine grâce à la clientèle chinoise", a-t-il dit.

"La performance au deuxième trimestre 2023 était exceptionnelle, après la levée des mesures sanitaires en Chine", rappelle le groupe dans son communiqué. "La stratégie de valeur de la maison a soutenu l’activité, en dépit d’une baisse du trafic observée à l’issue du Nouvel An chinois au premier trimestre en Grande Chine", est-il ajouté.

Les ventes semestrielles en France progressent de 14,7% à 680 millions d'euros. "Je peux prévoir, et notre expérience montre, que ce n'est jamais le meilleur moment pour notre industrie", a déclaré Axel Dumas interrogé sur l'effet que pourront avoir les Jeux olympiques sur le chiffre d'affaires du groupe. Le gérant "espère" en parallèle réaliser de bonnes ventes sur la Côte d'Azur. "Nos clients sont bien quelque part", s'amuse-t-il.

Les ventes en Amériques progressent de 12,1% à 1,33 milliard d'euros.

Cœur de métier du groupe, la maroquinerie-sellerie passe les 3,2 milliards d'euros (+15,7%), grâce à une "forte de la hausse des capacités de production" et "une demande particulièrement soutenue", selon Hermès.

Le chiffre d'affaires des vêtements et accessoires est en hausse de 12,5% à 2,16 milliards d'euros. Les ventes de parfums et beauté atteignent 259 millions d'euros (+3,9%). Les "autres métiers" (bijouterie et produits maison) frôlent le milliard d'euros de ventes (+15,7%).

Le métier soie et textile recule de 1,7% à 436 millions d'euros et l'horlogerie plie de 2,9% à 308 millions d'euros.