Hermès : -5%, retombe sous 2.250E, support des 2.270 enfoncé

(CercleFinance.com) - Hermès affiche un repli assez inhabituel de -5% et retombe sous 2.250E, cassant assez franchement le support des 2.270E du 12 avril 2.161E.

Le titre semble bien parti pour revenir combler le 'gap' des 2.161E du 14 février puis tester la zone de soutien des 2.130/2.131E du 13 février.

L'étape suivante consisterait à refermer le 'gap' des 2.0105E du 8 février.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.50%