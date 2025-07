Hermès : -5%, rechute sur 2.250E, visera un support à 2.226E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:49









(CercleFinance.com) - Les résultats sont plombés par une taxe exceptionnelle qui réduit le bénéfice de -5% : le titre devrait retrouver du soutien au niveau du double creux des 2.226E du 19 et 26 juin... et du 3 mars dernier.

Le dernier support se situe à 2.135E, le plancher annuel du 7 avril.





Valeurs associées HERMES INTL 2 260,0000 EUR Euronext Paris -4,96%