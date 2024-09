Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : +4,5%, tutoie les 2.000E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) -Quelle remontée depuis la note d'Exane en début de semaine : parti de 1.890 le titre s'envole de +5,5% et de +4,5% ce jeudi pour tutoyer les 2.000E.

Le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 2.074 du 4 septembre





Valeurs associées HERMES INTL 1 992,00 EUR Euronext Paris +4,35%