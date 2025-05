Hermès : -2% vers 2.530E, peut combler le 'gap' à 2.476E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Après 3 échecs en 4 séances sous 2.600E, Hermès consolide et affiche -2% vers 2.530E ce 19 mai.

Le titre devrait s'en retourner combler le 'gap' des 2.476E du mai puis tester le palier de soutien des 2.400E (du 24 avril au 2 mai).





Valeurs associées HERMES INTL 2 521,0000 EUR Euronext Paris -2,44%