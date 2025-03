Herige sous pression

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Bien que des signes de reprises se dessinent", le groupe demeure attentif à l'instabilité géopolitique persistante, qui pourrait peser sur la confiance et la consommation des ménages.

(AOF) - Herige, spécialiste des matériaux de construction, a fait part au titre de son exercice 2024 d'un résultat net de 15,4 millions d'euros contre 10,1 millions un an plus tôt. Son Ebitda s’établit à 19,5 millions d'euros, en recul de 16,6 millions, soit une marge de 4,8% en retrait de 3 points par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires de 406,1 millions d'euros accuse un recul de 11,9%. "Dans un marché de la construction dégradé, le directoire proposera à l’assemblée générale 2025 le non-versement de dividende au titre de l’exercice 2024", indique un communiqué.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.