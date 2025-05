Herige: retrait de plus de 8% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Herige Industries affiche un chiffre d'affaires de 97,5 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2025, en retrait de 8,6% (-6,5% corrigé d'un effet calendaire défavorable) 'dans un contexte de marché toujours complexe'.



L'activité menuiserie industrielle a reculé de 9,6%, sous l'effet conjugué d'un calendrier défavorable et du vote tardif de la loi de finance 2025, tandis que l'activité industrie du béton a limité son repli à 3,9% grâce à la bonne tenue des volumes.



Malgré certains signaux de redressement sur le marché, le groupe centré sur l'univers du bâtiment indique qu'il 'demeure vigilant face à un contexte géopolitique incertain, susceptible de générer des perturbations sur ses différentes activités'.





