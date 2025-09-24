Herige : résultats semestriels en baisse

(AOF) - Herige a publié des comptes semestriels en retrait. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 7,1 %, à 198,8 millions d’euros. En outre, la marge brute a diminué de 7,5 millions d’euros, pour s’installer à 102 millions d’euros, tandis que le taux de marge brute s’est légèrement amélioré de 0,2 point, pour atteindre 51,3 % des revenus. Le groupe articulé autour de l’industrie du béton et de la menuiserie industrielle a vu son Ebitda passer de 12,3 à 8 millions d’euros.

Enfin, la perte nette s'est élevée à 4 millions d'euros, contre une perte nette de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33 millions d'euros liée à la cession du Négoce).

