 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,79
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Herige : résultats semestriels en baisse
information fournie par AOF 24/09/2025 à 09:08

(AOF) - Herige a publié des comptes semestriels en retrait. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est affaissé de 7,1 %, à 198,8 millions d’euros. En outre, la marge brute a diminué de 7,5 millions d’euros, pour s’installer à 102 millions d’euros, tandis que le taux de marge brute s’est légèrement amélioré de 0,2 point, pour atteindre 51,3 % des revenus. Le groupe articulé autour de l’industrie du béton et de la menuiserie industrielle a vu son Ebitda passer de 12,3 à 8 millions d’euros.

Enfin, la perte nette s'est élevée à 4 millions d'euros, contre une perte nette de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33 millions d'euros liée à la cession du Négoce).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HERIGE
21,200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent à l'équilibre
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre mercredi, les investisseurs se montrant prudents après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, mais aussi l'intervention de Donald Trump à l'ONU. Dans les premiers ... Lire la suite

  • L'actrice Claudia Cardinale, le 14 octobre 2009 à Lyon ( AFP / PHILIPPE MERLE )
    Claudia Cardinale, icône du cinéma italien, est décédée à l'âge de 87 ans
    information fournie par AFP 24.09.2025 09:02 

    Légende du cinéma italien, l'actrice Claudia Cardinale, qui fut la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté, est morte mardi en France à l'âge de 87 ans. Italienne naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée "auprès de ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    L'intersyndicale à Matignon pour tenter d'arracher des mesures de rupture
    information fournie par AFP 24.09.2025 08:58 

    Sébastien Lecornu peut-il éviter une nouvelle journée de manifestations ? Le Premier ministre, toujours sans gouvernement et en quête de moyens pour boucler un budget, reçoit mercredi l'intersyndicale, qui lui demande des signes forts de rupture. A 10H30, CFDT, ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Prudence en vue en Europe après le discours de Powell
    information fournie par Reuters 24.09.2025 08:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond d'inquiétude sur les perspectives économiques aux Etats-Unis et après un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) jugé prudent. D'après les premières ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank