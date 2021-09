HERIGE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

1er semestre 2021, des indicateurs de performance en forte amélioration

Progression de l'ensemble des activités : +37,9% de croissance vs S1 2020

EBITDA x2,2 vs S1 2020

Résultat net part du Groupe x5,6 vs S1 2020

Une trésorerie nette renforcée à 25,5 M€ (après remboursement des PGE)



HERIGE publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2021. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 3 septembre 2021.

Normes Françaises - M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021

Var.

2021/20 Var.

2021/19 Chiffre d'affaires 325,7 271,8 374,9 +37,9% +15,1% EBITDA1 16,6 12,1 27,0 +14,8 M€ +10,4 M€ REX 10,2 4,7 19,4 +14,8 M€ +9,2 M€ Résultat net 5,0 2,2 12,5 +10,3 M€ +7,6 M€ Résultat net part du Groupe 4,9 2,2 12,4 +10,3 M€ +7,5 M€ Endettement financier net2 88,2 94,2 81,9 -12,3 M€ -6,3 M€ Trésorerie nette (hors PGE)3 -9,6 0,93 25,5 +24,6 M€ +35,1 M€ Gearing2 90% 93% 70% -23 pts -20 pts

1 EBITDA : REX + dotations nettes aux amortissements

2 Retraité des comptes courants passifs (0,3 M€ au S1 2021, 0,3 M€ au S1 2020 et 0,3 M€ au S1 2019)

3 Trésorerie publiée au 30/06/2020 de 50,9 M€



À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Les bonnes performances du premier semestre 2021 portées par le dynamisme de nos marchés témoignent des changements opérés au sein du Groupe. Elles démontrent sa capacité d'adaptation grâce à des équipes extrêmement engagées qui ont su se mobiliser dans une période sans précédent et au-delà la capacité d'HERIGE dans sa conduite du changement. HERIGE poursuivra ses actions de performance et d'optimisation afin de pérenniser sa stratégie de croissance rentable. Enfin, le Groupe consolidera sa position d'acteur de référence sur ses territoires en proposant une offre complète de solutions innovantes, différenciantes et plus responsables pour les acteurs de la construction. »

Nette amélioration de la performance opérationnelle portée par la progression du taux de marge et la forte optimisation du ratio des charges en contexte de croissance

Au titre du premier semestre de l'exercice 2021, HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 M€, en forte croissance de +37,9% (+37,7% à périmètre comparable) et de +15,1% par rapport à la même période en 2019 (+13,9% à périmètre comparable). Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond, initiée au mois de juin 2020, grâce à une offre complète et des services innovants.

Suivant la hausse d'activité sur cette première partie de l'année, le Groupe HERIGE affiche un niveau de marge brute à 146 M€ en progression de 41,6 M€ par rapport au premier semestre 2020 (+24,2 M€ par rapport au premier semestre 2019), représentant un taux de marge brute de 38,9% du chiffre d'affaires, en croissance de 0,5 point par rapport à 2019.

L'EBITDA du premier semestre 2021 ressort à 27 M€ en hausse de 14,8 M€ par rapport au premier semestre 2020 et 10,4 M€ par rapport à la même période en 2019.

Ainsi, la dynamique enregistrée sur l'ensemble des métiers d'HERIGE et les actions de performance mises en œuvre permettent au Groupe de réaliser un résultat d'exploitation en forte amélioration (+14,8 M€ vs S1 2020 et +9,2 M€ vs S1 2019) à 19,4 M€, soit un taux de marge d'exploitation à 5,2% contre 1,7% un an auparavant et 3,1% au premier semestre 2019.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,8 M€ (vs. -0,6 M€ au S1 2020 et -0,9 M€ au S1 2019), d'un résultat exceptionnel qui ressort à -0,2 M€ (vs. +0,4 M€ un an auparavant et -0,9 M€ au S1 2019), le résultat net part du Groupe du premier semestre 2021 représente un bénéfice de 12,4 M€ contre 2,2 M€ au 30 juin 2020 et 4,9 M€ au 30 juin 2019.



Situation financière : reprise des investissements et réduction de l'endettement net

Dans un contexte de marché plus favorable, HERIGE a repris son programme d'investissements qui s'élèvent à 10,4 M€ en hausse de 2,7 M€ par rapport à la même période en 2020.

Au 30 juin 2021, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 117,1 M€, une trésorerie nette positive de 25,5 M€ (après remboursement des PGE) contre 0,9 M€ au 30 juin 2020 (hors PGE). Grâce à l'autofinancement et la maîtrise du BFR et malgré la reprise d'une politique dynamique d'investissements, l'endettement financier net est en baisse à 81,9 M€, soit un ratio d'endettement net de 70% en diminution de 23 points par rapport à fin juin 2020 et en baisse de 20 points par rapport au 30 juin 2019.

Par ailleurs, conformément à ses engagements, l'ensemble des Prêts Garantis par l'État contractés afin de sécuriser sa trésorerie pendant la crise sanitaire ont été remboursés au 30 juin 2021.



Développements et perspectives

Au second semestre 2021, sur une base de comparaison plus élevée et dans un environnement macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, le Groupe devrait continuer à bénéficier d'une bonne dynamique de l'ensemble de ses marchés. Par ailleurs, le Groupe reste en veille pour d'éventuelles opportunités à même de servir sa stratégie de croissance rentable.

Enfin, le Groupe réaffirme ses axes de développement :

Être la référence sur l'ensemble du territoire où le Groupe est présent,

Développer une politique RSE ambitieuse,

Développer des produits et des services innovants et différenciants.



PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 9 novembre 2021 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos d'HERIGE

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

