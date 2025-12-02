Hérige renforce son partenariat avec Hoffmann Green
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 11:53
Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par Hérige pour réduire l'empreinte carbone de ses solutions béton. Depuis 2021, Edycem est un partenaire stratégique de Hoffmann pour la diffusion de ses ciments 0% clinker.
L'utilisation croissante des ciments Hoffmann constitue l'une des offres complémentaires de la démarche Vitaliss de Hérige, visant à proposer aux clients un portefeuille de solutions à impact carbone réduit.
'Ce partenariat illustre notre volonté d'accélérer la transition de nos métiers vers des matériaux plus sobres, tout en garantissant la performance et la fiabilité attendues par le marché', commente Benoît Hennaut, président du directoire de Hérige.
Valeurs associées
|20,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,46%
A lire aussi
-
(AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite
-
L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite
-
Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes ... Lire la suite
-
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a maintenu mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale en 2025, qui a connu une résilience "surprenante" face aux incertitudes géopolitiques et commerciales. Dans ses dernières prévisions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer