Herige: progression de 17% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Herige indique avoir enregistré, pour les trois premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de 227,1 millions d'euros, en progression de 17,2% (+6,2% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'année dernière.



'La croissance de ce début d'année reflète un environnement contrasté entre une baisse marquée de la construction neuve et un maintien de la rénovation', précise le groupe centré sur l'univers du bâtiment.



Par activité, la menuiserie industrielle s'est accrue de 51% (+14,3% à périmètre comparable), tandis que l'industrie du béton a progressé de 14,6% (+5,6% à périmètre comparable) et que l'activité négoce de matériaux a presque stagné (+0,8%).





