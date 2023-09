Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Herige annonce que l'initiative Science Based Targets (SBTi) vient de valider ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court terme, conformément au standard 1,5°C et à l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique.



D'ici 2030, le groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment s'engage à réduire de 42%, par rapport à 2020, ses émissions absolues de GES directement liées à sa consommation d'énergie (scopes 1 et 2).



Il mettra aussi en place des mesures permettant de couvrir 67% des émissions indirectes provenant de sa chaîne de valeur (scope 3), en incitant ses fournisseurs de biens et de services à mesurer leurs propres émissions et à adopter des objectifs pour les réduire.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris -0.34%