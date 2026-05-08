HERIGE : Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 mai 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MAI 2026
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la société sont avisés que l'Assemblée Générale Mixte de la société HERIGE se tiendra le Vendredi 29 mai 2026 à 16H00 dans les locaux de la société EDYCEM, Pôle d'Activités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot à MONTAIGU-VENDEE (85600).
L'avis de réunion préalable à l'assemblée a été publié au BALO du 24 avril 2026.
L'ensemble de la documentation relative à l'assemblée générale est à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société https://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html
Ces documents peuvent également être transmis à l'actionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE - Service Assemblée – BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière à MONTAIGU-VENDEE (85600) ou à l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr
La société invite les actionnaires à privilégier l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à l'assemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.
Contact
|
HERIGE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire
Caroline LUTINIER , Directrice RSE & Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 08
Email : communication@groupe-herige.fr
|
ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr
HERIGE - Société Anonyme au capital de 4.490.464,50 € - RCS LA ROCHE-SUR-YON 545 550 162 - APE 7010 Z - N° TVA FR53545550162
BX TWO - PA de la Bretonnière - 10, rue Augustin Fresnel - CS 50 024 – 85 600 Montaigu-Vendée Cedex
contact@herige-industries.fr - herige-industries.fr
- SECURITY MASTER Key : m5hwlJRrkpyZxpqfYpZqb2hnamZlxZLGaWOVlZKbl8nHmW1jymZpbsrKZnJplmtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98169-05_08-modalite-mise-disposition-des-documents-preparatoires-agm-29052026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer