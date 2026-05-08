HERIGE : Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte en date du 29 mai 2026

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 MAI 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société sont avisés que l'Assemblée Générale Mixte de la société HERIGE se tiendra le Vendredi 29 mai 2026 à 16H00 dans les locaux de la société EDYCEM, Pôle d'Activités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot à MONTAIGU-VENDEE (85600).

L'avis de réunion préalable à l'assemblée a été publié au BALO du 24 avril 2026.

L'ensemble de la documentation relative à l'assemblée générale est à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société https://www.groupe-herige.fr/informations-reglementees.html

Ces documents peuvent également être transmis à l'actionnaire qui en fait la demande adressée à HERIGE - Service Assemblée – BX TWO, 10 Rue Augustin Fresnel, PA de la Bretonnière à MONTAIGU-VENDEE (85600) ou à l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr

La société invite les actionnaires à privilégier l'adresse électronique assemblee@groupe-herige.fr comme moyen de communication avec la société pour toutes leurs demandes relatives à l'assemblée ainsi que pour le retour du formulaire de vote.

Contact

HERIGE

Benoît HENNAUT , Président du Directoire

Caroline LUTINIER , Directrice RSE & Communication Groupe

Tel : 02 51 08 08 08

Email : communication@groupe-herige.fr ACTUS FINANCE

Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs

Tel : 01 53 67 36 77

Email : cpuissant@actus.fr

Serena BONI

Relations Presse

Tel : 04 72 18 04 92

Email : sboni@actus.fr

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