Herige: les cessions au groupe Samse permettent un désendettement de 124,6 millions d'euros

(AOF) - Le groupe Herige annonce les impacts financiers définitifs relatifs à la cession des activités de négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles au groupe Samse, effectif le 30 avril 2024. Le spécialiste des matériaux de construction affirme que les activités cédées représentent un chiffre d’affaires 2023 de 374,8 millions d'euros et comprennent 79 points de vente situés dans le Grand Ouest. Cette cession permet à Herige de réaliser un désendettement de 124,6 millions d'euros, améliorant ainsi son gearing de 90 points.

Herige réalise ainsi une plus-value de cession de 33 millions d'euros, soit une augmentation de 23% de ses fonds propres, et "dispose ainsi de moyens financiers supplémentaires au service de sa stratégie industrielle".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.