HERIGE : Le Groupe HERIGE annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de la cession des activités Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex) au Groupe SAMSE

À la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 4 décembre 2023 , le groupe HERIGE annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord avec le Groupe SAMSE en vue de la cession des activités de Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex) au Groupe SAMSE.

Cet accord fait notamment suite à l'aboutissement des procédures applicables en matière sociale par le Groupe, ainsi qu'à la fin des négociations exclusives entre HERIGE et le Groupe SAMSE.

Benoît Hennaut, Président du Directoire Groupe HERIGE, déclare : « La signature de cet accord est une décision stratégique qui vise à maximiser la création de valeur pour HERIGE. En se concentrant sur le renforcement de nos développements dans la menuiserie et le béton industriel, nous souhaitons consolider notre position dans ces domaines. C'est pourquoi, au cours des trois dernières années, nous avons mis l'accent sur la dimension industrielle du Groupe en réalisant plusieurs acquisitions dans ce secteur. Nous souhaitons nous concentrer sur les métiers où nous pouvons assurer un leadership grâce à nos produits, nos innovations et notre démarche RSE.

Ainsi, cette opération, entre nos deux entreprises familiales centenaires, offre de formidables opportunités de développement pour chacun.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes du Négoce pour le travail accompli, qui a permis de construire un acteur majeur dans le domaine du négoce de matériaux. »

Rappel des modalités de la cession

Le périmètre de cession représente 374,8 M€ de chiffre d'affaires et 79 points de vente dans le Grand Ouest, au 31 décembre 2023. L'ensemble des 1 155 collaborateurs rejoindrait le Groupe SAMSE, reconnu pour ses valeurs humaines fortes et participerait ainsi au renforcement du maillage géographique de l'enseigne et à son développement commercial tout en conservant les valeurs de proximité clients.

Le Groupe confirme à date les éléments communiqués le 4 décembre 2023 relatifs aux impacts financiers estimés de l'opération, qui devrait permettre à HERIGE de bénéficier de moyens additionnels pour le développement de ses deux branches industrielles : le Béton avec EDYCEM et la Menuiserie avec ATLANTEM.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait être finalisée au printemps 2024. HERIGE tiendra informé le marché de la réalisation définitive de l'opération.

