HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 30 septembre 2025
information fournie par Actusnews 02/10/2025 à 18:00

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de
droits de vote théoriques* 		Nombre total de
droits de vote exerçables
30 SEPTEMBRE 2025 2 993 643 5 041 747 4 896 982

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE ACTUS FINANCE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe Tel : 01 53 67 36 77
Tel : 02 51 08 08 08 Email : cpuissant@actus.fr
Email : communication@groupe-herige.fr Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJlpk8mYYZyYnZxvl8hlZpdlm2iUlGHHa5fGxpecY56Za5qTl5tpZ8qVZnJlmG5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94392-2025_10-02-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-30092025.pdf

