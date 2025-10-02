HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 30 septembre 2025

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF
Nature des titres : ISIN FR0000066540
|DATE D'ARRETE
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre total de
droits de vote théoriques*
|
Nombre total de
droits de vote exerçables
|30 SEPTEMBRE 2025
|2 993 643
|5 041 747
|4 896 982
* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.
**
Contacts
|HERIGE
|ACTUS FINANCE
|Benoît HENNAUT , Président du Directoire
|
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
|Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe
|Tel : 01 53 67 36 77
|Tel : 02 51 08 08 08
|Email : cpuissant@actus.fr
|Email : communication@groupe-herige.fr
|Serena BONI
|Relations Presse
|Tel : 04 72 18 04 92
|Email : sboni@actus.fr
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94392-2025_10-02-information-mensuelle-relative-aux-droits-de-vote-30092025.pdf
