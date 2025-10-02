HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 30 septembre 2025

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Nature des titres : ISIN FR0000066540

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques* Nombre total de

droits de vote exerçables 30 SEPTEMBRE 2025 2 993 643 5 041 747 4 896 982

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

Contacts

HERIGE ACTUS FINANCE Benoît HENNAUT , Président du Directoire Corinne PUISSANT

Relations Analystes/Investisseurs Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe Tel : 01 53 67 36 77 Tel : 02 51 08 08 08 Email : cpuissant@actus.fr Email : communication@groupe-herige.fr Serena BONI Relations Presse Tel : 04 72 18 04 92 Email : sboni@actus.fr