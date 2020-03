HERIGE : INFORMATION COVID-19 : Reprise partielle et progressive de l'activité du Groupe

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe HERIGE a pris la décision de fermer temporairement l'ensemble de ses sites depuis le 17 mars dernier, en privilégiant le chômage partiel et le télétravail pour ses sièges sociaux, afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

En concertation avec les représentants des organisations professionnelles et partenaires sociaux, et conscients de notre responsabilité civique afin de ne pas rompre la chaîne logistique du BTP et d'approvisionner les chantiers et dépannages urgents, HERIGE a étudié les modalités exceptionnelles d'organisation et les protocoles sanitaires spécifiques de reprise d'activité partielle à déployer afin de veiller à la sécurité optimale de l'ensemble de ses collaborateurs et clients.

Ainsi, sur la base du plein accord des collaborateurs le souhaitant et dans le respect des gestes barrières et de distanciation préconisés par les autorités, HERIGE a repris de manière strictement encadrée l'activité de certains points de vente de la branche Négoce de matériaux (VM et LNTP), et au sein de la branche Béton (EDYCEM) de son usine de préfabrication et certaines centrales. Ces réouvertures s'adressent à une clientèle professionnelle et non au grand public, comme préconisé par les autorités.

Pour la branche Menuiserie (ATLANTEM), la prise de commandes est maintenue et un schéma de reprise éventuelle d'activité est actuellement à l'étude.

Les reprises seront adaptées en fonction de l'évolution sanitaire et des mesures gouvernementales. La priorité du Groupe est avant tout la protection de tous ses collaborateurs comme celle de ses clients et partenaires dans la lutte contre la propagation du virus.

Dans ce contexte inédit, le Groupe HERIGE rappelle qu'il dispose de nombreux atouts et pourra notamment s'appuyer sur une structure financière saine et une capacité d'adaptation rapide et éprouvée dans un marché réputé cyclique.

Prochaine communication : Résultats annuels 2019, le 1 avril 2020 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Growth Eligible PEA/PME Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150 ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA



HERIGE

Alain Marion - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr