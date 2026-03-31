HERIGE : HERIGE : RÉSULTATS ANNUELS 2025

Une performance opérationnelle impactée par la contraction des volumes dans un contexte sectoriel en crise

Une structure financière solide et maîtrisée

2026, poursuite des initiatives de performance pour se positionner stratégiquement face à la reprise progressive du marché

HERIGE publie ce jour ses résultats annuels audités [1] au titre de l'exercice 2025. Les comptes consolidés 2025 ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 27 mars 2026.

Normes Françaises - M€ 2024

publié 2024 [2]

nouveau périmètre 2025 Var.

nouveau périmètre Chiffre d'affaires 525,7 403,2 379,4 -23,8 M€ EBITDA [3] 19,2 20,0 14,9 -5,0 M€ REX [4] 1,9 5,2 0,1 -5,0 M€ Résultat net (avant plus-value de cession) (22,0) (17,7) (7,7) +10,0 M€ Résultat net 11,1 [5] 15,4 (7,7) -23,1 M€

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2025, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Malgré un contexte de marché difficile, nous avons su préserver une structure financière solide tout en poursuivant nos investissements pour renforcer notre compétitivité.

Les actions de performance menées sur 2024 et 2025 nous permettent d'aborder 2026 avec confiance et agilité pour saisir les opportunités offertes par la reprise progressive du secteur tout en restant attentifs aux éventuels impacts de la situation géopolitique, notamment au Moyen-Orient.

Notre priorité reste l'amélioration continue de la performance opérationnelle et notre contribution à la transition environnementale du bâtiment, pour préparer l'avenir et saisir les opportunités dès la reprise du secteur.»

Un environnement de marché difficile

Les commentaires sur le compte de résultat sont exprimés sur le nouveau périmètre du Groupe sauf mention contraire .

Dans un contexte de crise historique du marché de la construction, HERIGE Industries enregistre pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 379,4 M€, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore fragile.

Dans un contexte de contraction des volumes, la marge brute de l'exercice 2025 ressort à 194,0 M€, en diminution de 13,3 M€ par rapport à 2024. Le taux de marge brute s'établit à 51,1%, en très légère contraction de 0,3 point par rapport à la période précédente. Cette performance est soutenue par des actions d'optimisation des achats, et sur l'amélioration des process, notamment le réemploi des chutes, réduisant les besoins en matières premières, ainsi que sur le déploiement de l'offre chantiers en menuiserie.

L'EBITDA 2025 s'établit à 14,9 M€, en recul de 5,0 M€, soit une marge d'EBITDA de 3,9% en retrait de 1,0 point par rapport à l'exercice 2024.

Le résultat d'exploitation 2025 d'HERIGE Industries ressort à 0,1 M€ (-5,0 M€ par rapport à 2024). Cette évolution reflète principalement la forte baisse des volumes, partiellement atténuée par les effets positifs des actions de performance mises en œuvre en 2024 et poursuivies sur l'exercice 2025.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,3 M€ (vs. -1,1 M€ en 2024) et d'un résultat exceptionnel de -2,7 M€ intégrant, comme annoncé, les coûts de restructuration liés au projet d'adaptation du Groupe (-2,6 M€), le résultat net 2025 ressort en perte à -7,7 M€ contre -17,7 M€ en 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33,1 M€ liée à la cession du Négoce).

Une structure financière solide et maîtrisée

Malgré un marché difficile, HERIGE Industries a poursuivi ses investissements organiques de productivité et de maintenance pour un total de 15,5 M€ au titre de l'exercice 2025.

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres s'élèvent à 143,0 M€. L'endettement financier net reste maîtrisé à 29,4 M€, en légère hausse de 1,3 M€ par rapport à l'exercice 2024. Le ratio d'endettement net s'établit à 21% (vs 19% en 2024), confirmant la solidité de la structure financière du Groupe.

Non-versement de dividende au titre de l'exercice 2025

Compte-tenu du contexte, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale 2026 le non-versement de dividende au titre de l'exercice 2025 afin de préserver la capacité d'investissement et soutenir les ambitions industrielles du Groupe.

Développements et perspectives

La dynamique de reprise du secteur demeure étroitement liée au redémarrage de la construction de maisons individuelles et conditionnée à la mise en place de mesures structurantes et durables – qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique, de la simplification des cadres réglementaires ou de la stabilité des dispositifs publics. Dans ces conditions, la visibilité reste limitée à court terme.

Par ailleurs, la persistance des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, accentue l'incertitude sur la croissance et sur les conditions de marché pour 2026, en raison de la volatilité potentielle des prix de l'énergie et des matières premières dans le secteur du bâtiment.

Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie de modernisation et de renforcement de capacité dans l'activité Préfabrication Béton, avec un investissement structurant de l'ordre de 12 M€ dédié à une nouvelle usine PPL, réparti sur trois exercices (2025-2027). Ce projet contribue à l'élargissement de l'offre destinée à l'aménagement urbain et paysager.

Dans ce contexte, HERIGE Industries maintient le cap sur ses leviers de performance opérationnelle, consolidant ses fondamentaux et se positionnant stratégiquement pour tirer parti de la reprise progressive du marché.

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 le 5 mai 2026 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE Industries

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 20

Courriel : communication@groupe-herige.fr ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr

[1] Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d'audit sur ces comptes publiés et le rapport relatif à la certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel et financier

[2] Les chiffres 2024 ont été retraités des activités cédées en 2024 (VM, Cominex) et de VM Guadeloupe déconsolidée au 01/01/2025

[3] EBITDA : résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

[4] REX avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition

[5] Intégrant une plus-value de cession nette de 33,1 M€