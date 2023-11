Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Herige: hausse de 5,4% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 18:32









(CercleFinance.com) - Herige publie un chiffre d'affaires de 183 ME au 3e trimestre, en hausse de 5,4% (ou -3,7% en comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2022, comparé à un marché de la construction neuve qui poursuit son repli.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 638,1 ME, en hausse de 8,8% (-0,9% en comparable).



Herige assure pouvoir s'appuyer sur 'la pertinence de son positionnement stratégique multi-activités orienté sur une gamme de solutions durables et innovantes à impact positif et soutenu par un contexte réglementaire favorable' avec le doublement du dispositif MaPrimeRénov' et prolongement du Prêt à Taux Zéro jusqu'en 2027 dont les conditions d'éligibilité ont été élargies.



Dans cet environnement macroéconomique, Herige indique pouvoir compter sur 'les fondamentaux de son business model déjà éprouvés et une gestion rigoureuse de ses équilibres financiers'.





Valeurs associées HERIGE Euronext Paris +2.95%