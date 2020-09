HERIGE : Évolution de la gouvernance

Suite au Conseil de Surveillance réuni le 4 septembre 2020, HERIGE annonce la nomination, à compter de ce jour, de Benoît Hennaut, en qualité de membre et Président du Directoire, en remplacement d'Alain Marion démissionnaire.

Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a nommé Alain Marion en qualité de censeur pour une durée de 2 exercices. Le Conseil pourra ainsi bénéficier immédiatement de son expertise, après plus de 30 années au sein du Groupe.

Benoit Hennaut, Président du Directoire d'HERIGE, commente : « Je remercie le Conseil de Surveillance pour sa confiance en cette période si particulière et je suis reconnaissant à Alain Marion pour le temps qu'il m'a accordé ces deux derniers mois. Je suis fier de prendre la direction d'un Groupe uni par des valeurs partagées, une culture d'entreprise et un profond engagement. L'agilité, la solidarité et la résilience démontrées pendant cette période si particulière de crise sanitaire renforcent ma détermination et ma confiance dans l'avenir d'HERIGE. »



Benoît Hennaut, 59 ans, Ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique), cumule de nombreuses expériences dans le domaine de la construction et du bâtiment.

Il entame sa carrière en 1988 au sein du Groupe familial italien Ariston Thermo Group, spécialisé dans le thermo-sanitaire (chauffage, ventilation). Il y occupe différents postes de direction en Belgique, France et Italie avant d'entrer chez le Groupe Lafarge en 1992. Il prend ainsi la Présidence des activités de développement, d'innovation, de marketing et de performance de la division toiture, basée à Francfort en Allemagne. À partir de 2006, Benoît part en Asie pour prendre en charge la Direction des activités du sud-est asiatique puis la Présidence de l'ensemble de la zone Asie-Pacifique (dont la Chine et l'Inde). Il revient en France en 2010 pour se voir confier la Présidence de Lafarge France.

En 2013, il rejoint un des leaders mondiaux de la plasturgie le Groupe Aliaxis (spécialisé dans la gestion de l'eau et de l'énergie) et prend la responsabilité européenne de la branche bâtiment, avant de présider l'ensemble des activités, y compris Bâtiment, Industrie et Infrastructure du Groupe Nicoll en France, au Benelux, au Maroc et en Grèce.

Benoît Hennaut est également Président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du Comité stratégique de l'AIMCC une des grandes fédérations professionnelles de la construction.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 3 novembre 2020 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr







À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 2 400 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Paris, Compartiment C

Eligible PEA/PME

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA

