HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2024

Normes françaises - M€

Chiffre d'affaires 2024 (1) 2023 Variation % 1 er trimestre 195,0 227,1 -14,1% TOTAL 195,0 227,1 -14,1% Menuiserie industrielle 66,2 75,5 -12,3% Industrie du Béton 33,7 39,1 -13,8% Négoce de matériaux 89,7 106,8 -16,1% Autres 13,1 14,7 -11,1% Eliminations inter-secteurs - 7,7 -9,0 -

(1) Les chiffres ne sont pas audités – les chiffres incluent les activités Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex) qui seront déconsolidées au 1/05/2024

Un 1 er trimestre 2024 dans un environnement de la construction neuve toujours en retrait

Pour les trois premiers mois de l'exercice 2024, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d'affaires de 195,0 M€ en retrait de 14,1% par rapport à la même période de l'exercice 2023. Le recul de l'activité de ce début d'année reflète un environnement de marché de la construction neuve très dégradé accentué par un effet calendaire défavorable.

L'activité Menuiserie industrielle, en retrait de 12,3%, subit, d'une part, les effets de la mise en place des nouveaux contours du dispositif de MaPrimeRenov' et d'autre part, d'un effet calendaire négatif de 1 jour.

L'Industrie du Béton affiche une évolution en repli de 13,8%, reflet d'un marché de la construction neuve fortement dégradé, néanmoins compensé par la hausse des volumes de la gamme bas carbone Vitaliss® et des activités de travaux publics. L'effet calendaire sur ce 1 er trimestre est de -1,5 jours.

trimestre est de -1,5 jours. L'activité Négoce de matériaux s'inscrit en baisse de 16,1%, dans un secteur de la construction neuve en difficulté notamment dans la construction de maisons individuelles (-33,3% des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois). L'activité enregistre un effet calendaire défavorable de 0,5 jour sur la période.

Développements et perspectives

Malgré les défis persistants d'un environnement incertain, notamment dans un marché de la construction neuve difficile, le Groupe reste déterminé à poursuivre la mise en œuvre de ses priorités. HERIGE poursuivra le renforcement de sa performance opérationnelle en maintenant une gestion financière rigoureuse. Parallèlement, l'entreprise renforce ses positions sur les segments plus porteurs de la rénovation et de la réhabilitation et continue de promouvoir ses objectifs en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) en déployant des plans de transition visant à réduire son empreinte carbone et à favoriser l'économie circulaire.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2024, le 23 juillet 2024 (après Bourse)

