HERIGE : Arrivée d'Olivier COLLIN, futur Directeur Général d'EDYCEM, la branche Béton du Groupe HERIGE

EDYCEM, l'activité béton du Groupe HERIGE, a accueilli le 12 novembre dernier Olivier COLLIN qui succèdera en tant que Directeur Général à Philippe QUENEAU à partir de fin janvier 2021. Ce dernier l'accompagnera durant cette période et fera valoir ses droits à la retraite, après plus de quarante ans au service de l'entreprise, fin mars 2021.

Originaire de Fougères et diplômé d'un D.U.T. Mesures Physiques à l'Institut Universitaire de Saint-Nazaire, Olivier COLLIN a construit sa carrière professionnelle au sein du Groupe LAFARGE HOLCIM. Depuis 1995, il a sans cesse évolué, de Lafarge Bétons Pays de la Loire à la Direction Qualité et Développement Produits Lafarge Holcim France. Ces vingt-cinq années d'expériences ont forgé ses connaissances et sa maîtrise dans le domaine du béton prêt à l'emploi, du ciment et du granulat, sur tout le territoire français et particulièrement dans le Grand Ouest. Ce passionné de béton, tourné vers l'avenir, mettra ses compétences et son leadership d'équipe au service de l'esprit d'innovation et du rayonnement d'EDYCEM.

« Je souhaite partager ma passion du béton et la transmettre aux équipes pour développer, durablement, la performance d'EDYCEM. », affirme Olivier COLLIN.

Olivier COLLIN a également participé au développement de la filière béton, à travers son investissement au sein de nombreux organismes nationaux : commission technique du SNBPE (Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi), projets de recherche nationaux de l'IREX (Institut pour la Recherche appliquée et l'Expérimentation en génie civile), Présidence de l'ATCG (Association Technique pour la Certification des Granulats), inter-commissions techniques entre le SNBPE et l'ATILH (Association Technique de l'Industrie des Liants Hydrauliques).

DATES CLES

2017-2020 Directeur Qualité et Développement Produits Lafarge Holcim France (Béton, Granulats et Ciment)

2013-2017 Directeur Qualité Lafarge Bétons France

2009-2013 Directeur Qualité Lafarge Bétons Nord

2006-2009 Responsable Qualité Lafarge Bétons Ouest

1996-2006 Responsable Qualité Lafarge Bétons Pays de la Loire

1995-1996 Employé Lafarge Bétons Pays de la Loire



CHIFFRES CLES ACTIVITÉ EDYCEM

Chiffre d'affaires Béton 2019 : 103,2 M€

240 collaborateurs (équivalent temps plein 2019)

33 centrales à Béton Prêt à l'Emploi

1 usine de préfabrication industrielle

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 2 400 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



