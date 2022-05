Herez continue de grossir

(NEWSManagers.com) - Le cabinet de gestion de patrimoine Herez vient de racheter son concurrent lyonnais P4M Development. La firme gère 50 millions d'euros d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprises. A l'issue de ce rapprochement, Stéphane Pourcher et Christopher Fournier, conseillers en investissements financiers associés de P4M Development deviennent actionnaires d'Herez, et dirigeront les équipes du bureau lyonnais.

Herez compte désormais quelques 3,2 milliards d'euros d'encours sous conseil.